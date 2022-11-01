31 октября стало самым холодным днем с начала осени в Петербурге

31 октября стал самым холодным днем за последние полгода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31 октября, что логично, стало самым холодным днем в Петербурге с начала осени. Днем термометры показали всего +4,6 градуса, а среднесуточная температура в +2,3 градуса оказалась на уровне апреля.

- Поэтому можно говорить о том, что последние полгода такого холодного дня в городе не наблюдалось, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но в целом октябрь получился теплым. Среднемесячный показатель температуры составил +8,1 градуса, что на 1,9 градуса больше даже новой, повышенной на 1,5 градуса нормы.

Нынешний октябрь стал 12-м в списке самых теплых за все время наблюдений. А вот норма осадков была превышена и составила 116% - выпало 73,6 мм.

Солнце в октябре светило 17 дней, что ниже средних показателей, но общее время солнечного света составило 72 часа, что достаточно много.