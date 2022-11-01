Гонщица на иномарке сбила ребенка на севере Петербурга

Лихачка на иномарке сбила ребенка в Приморском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге гонщица на автомобиле марки Mini Cooper сбила ребенка. Авария произошла днем 31 октября 2022 года в Приморском районе города. Под колесами машины оказалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- ДТП произошло в 15:15 часов у дома 2 в Лыжном переулке. 25-летняя женщина за рулем автомобиля выехала со двора и поехала по переулку в сторону Мебельной улицы. В какой-то момент вне зоны пешеходного перехода она сбила на дороге девочку, - рассказал источник.

Пострадавшая - ученица четвертого класса. Девочку с места аварии госпитализировали в Детскую больницу №2. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом ключицы со смещением, а также ряд других травм. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Известно, что женщина за текущий год 14 раз привлекалась к отвественности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.