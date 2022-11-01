Яркий столб света заметили в небе в Ленинградской области утром 1 ноября

Яркий столб света заметили в небе в Ленинградской области Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ленинградской области рано утром 1 ноября 2022 года заметили в небе яркий столб света. Он как будто пронизал небо, прорываясь сквозь облака. Фотографии загадочного явления появились в социальной сети.

- Око Саурона, - сравнили местные жители столб с грозной башней из эпопеи "Властелин колец".

Действительно, огромный столб светился ярко-желто-оранжевым светом, словно наблюдая за жителями Ленинградской области.

Свет был виден в разных районах Фото: СОЦСЕТИ

- Это знак свыше, - пошутили другие.

Чем в действительности было это явление, на данный момент доподлинно неизвестно. Вполне возможно, что это свечение появилось от теплиц "Выборжца", которые как раз располагаются в области и издают сильное свечение.