Яркий столб света заметили в небе в Ленинградской области утром 1 ноября

Яркий столб света заметили в небе в Ленинградской области
Фото: СОЦСЕТИ
Жители Ленинградской области рано утром 1 ноября 2022 года заметили в небе яркий столб света. Он как будто пронизал небо, прорываясь сквозь облака. Фотографии загадочного явления появились в социальной сети.
- Око Саурона, - сравнили местные жители столб с грозной башней из эпопеи "Властелин колец".
Действительно, огромный столб светился ярко-желто-оранжевым светом, словно наблюдая за жителями Ленинградской области.
Свет был виден в разных районах
Фото: СОЦСЕТИ
- Это знак свыше, - пошутили другие.
Чем в действительности было это явление, на данный момент доподлинно неизвестно. Вполне возможно, что это свечение появилось от теплиц "Выборжца", которые как раз располагаются в области и издают сильное свечение.