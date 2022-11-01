Осенний призыв в армию начался в Ленинградской области 1 ноября

1 ноября в Ленобласти начался осенний призыв в армию Фото: Олег ЗОЛОТО

1 ноября 2022 года начался осенний призыв в армию. Его сроки были сдвинуты на один месяц позже из-за частичной мобилизации, которая началась в конце сентября. Обычно осенний призыв начинается 1 октября. Сейчас же призыв срочников продлится с 1 ноября по 31 декабря включительно. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

- Осенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал сегодня, 1 ноября. По информации Генштаба Вооруженных сил России срочников не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону специальной военной операции, - пояснила администрация.

Напомним, что призыву в армию подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Сколько именно человек собираются призвать на срочную службу в Ленинградской области не уточняется.