Октябрь в Петербурге оказался теплее даже повышенной климатической нормы

Октябрь оказался теплее обычного. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нынешний октябрь оказался в Петербурге одним из самых теплых в истории наблюдений. Средняя температура за месяц составила +8,1 градус, что на 1,9 градуса превышает новую климатическую норму, и без того увеличенную в «плюс» пару лет назад.

- Месяц получился теплым, 12 место в ряду самых теплых за весь ряд наблюдений, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

При этом дождей стало больше. Осадки шли в течение 22 дней октября, на город вылилось почти 74 мм дождя. Это 116% от нормы.

Но некоторые дни были одновременно и дождливыми и солнечными. Светило в Петербурге 72 часа в общем и 17 дней если считать посуточно.

Наступивший ноябрь ожидается переменчивым, с плюсовыми значениями днем и заморозками ночью. Осадки будут меняться от дождя до мокрого снега. Суточный переход ожидается к 20-м числам, тогда же будет и снег.