Военнослужащий из Ленинградской области погиб на Украине

Военнослужащий из Ленинградской области погиб во время СВО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Печальные новости пришли с полей, где проходит специальная военная операция. Военнослужащий из Ленинградской области Евгений Кротов погиб на Украине. Евгений Юрьевич был жителем Лужского района. Об этом 31 октября 2022 года рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Он отдал жизнь за Родину, за мир, за будущее России. Он ушел защищать Донбасс, жителей новых территорий нашей страны от тех, кто восемь лет отказывал им в праве на родной русский язык и русскую культуру, кто бомбил мирные города, убивал стариков, женщин и детей, - рассказал губернатор.

Дрозденко выразил свои соболезнования близким и родным погибшего воина. Он отметил, что область гордится героем и глубоко скорбит о его потере.