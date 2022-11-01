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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:14

Военнослужащий из Ленинградской области погиб на Украине

Свои соболезнования выразил губернатор области Александр Дрозденко
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Военнослужащий из Ленинградской области погиб во время СВО

Военнослужащий из Ленинградской области погиб во время СВО

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Печальные новости пришли с полей, где проходит специальная военная операция. Военнослужащий из Ленинградской области Евгений Кротов погиб на Украине. Евгений Юрьевич был жителем Лужского района. Об этом 31 октября 2022 года рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Он отдал жизнь за Родину, за мир, за будущее России. Он ушел защищать Донбасс, жителей новых территорий нашей страны от тех, кто восемь лет отказывал им в праве на родной русский язык и русскую культуру, кто бомбил мирные города, убивал стариков, женщин и детей, - рассказал губернатор.

Дрозденко выразил свои соболезнования близким и родным погибшего воина. Он отметил, что область гордится героем и глубоко скорбит о его потере.