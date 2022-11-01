89-летняя пенсионерка из Петербурга отдала 1,4 млн рублей мошенникам

Мошенники обманули пенсионерку почти на полтора миллиона рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупной суммы наличных денег лишилась доверчивая 89-летняя пенсионерка из Петербурга. Женщину обманули мошенники, которые представились стражами порядка и рассказали о ДТП, в которое якобы попала дочка петербурженки.

- 31 октября пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он рассказал про ДТП и заявил, что для «решения вопроса» нужны деньги, - пишет «Мойка 78».

Напуганная женщина согласилась и начала собирать деньги. В указанное время к ней приехал курьер, которому пенсионерка передала пакет с суммой в 1,4 миллиона рублей.

Позднее, позвонив дочери и поняв, что никакого ДТП не было, обманутая петербурженка пошла в полицию. Там приняли заявление и начали искать мошенников. Возбуждено уголовное дело.