Ограничение движения транспорта вводится в трех районах Петербурга с 3 ноября

Новые ограничения вводятся на дорогах в Петербурге с 3 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 3 ноября. Водителей города заранее предупреждает Государственная административно-техническая инспекция. В частности, по 26 ноября частично закрывается проезд по перекрестку улицы Руставели и Северного проспекта.

- Здесь будут проводиться работы по реконструкции светофорного объекта, - уточняет пресс-служба ГАТИ.

В Московском районе Петербурга с 3 по 14 ноября полностью закрывается проезд по Ташкентской улице у Парфеновской улицыи по самой по Парфеновской улице на участке от Малой Митрофаньевской до Ташкентской.

В Петроградском районе по16 ноября тяжело будет проехать по улице Академика Павлова. Частично закрывается движение от Аптекарской набережной до Уфимской улицы.

Водителям советуют заранее выбирать маршруты объезда.