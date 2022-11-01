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НовостиАвто1 ноября 2022 8:50

Ограничение движения транспорта вводится в трех районах Петербурга с 3 ноября

Они коснутся севера и юга города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новые ограничения вводятся на дорогах в Петербурге с 3 ноября.

Новые ограничения вводятся на дорогах в Петербурге с 3 ноября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 3 ноября. Водителей города заранее предупреждает Государственная административно-техническая инспекция. В частности, по 26 ноября частично закрывается проезд по перекрестку улицы Руставели и Северного проспекта.

- Здесь будут проводиться работы по реконструкции светофорного объекта, - уточняет пресс-служба ГАТИ.

В Московском районе Петербурга с 3 по 14 ноября полностью закрывается проезд по Ташкентской улице у Парфеновской улицыи по самой по Парфеновской улице на участке от Малой Митрофаньевской до Ташкентской.

В Петроградском районе по16 ноября тяжело будет проехать по улице Академика Павлова. Частично закрывается движение от Аптекарской набережной до Уфимской улицы.

Водителям советуют заранее выбирать маршруты объезда.