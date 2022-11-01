Более 1 тысячи бесплатных мест выделили в зоне платной парковки в Адмиралтейском районе Петербурга

Более 1 тысячи мест для инвалидов выделили в зоне платной парковки в Адмиралтейском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

1 ноября 2022 года зона платной парковки в Санкт-Петербурге значительно расширилась и охватила Адмиралтейский район. Зона включает в себя 153 улицы, на которых обустроено более 11 тысяч мест для стоянки. Специально для инвалидов выделены бесплатные парковочные места. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

- Парковка включает 153 улицы, на которых оборудованы 11 004 места для стоянки автомобилей, из них 1 100 мест предназначены для бесплатного размещения машин инвалидов и перевозящих их лиц, - сообщили в комитете.

В новой зоне установлено почти 4 тысячи знаков, 52 паркомата для оплаты стоянки, а также специальные информационные таблички.

Напомним, что 1 час стоянки стоит 100 рублей для легковых автомобилей. Узнать адреса новой зоны платной парковки можно в материале "КП" по ссылке.