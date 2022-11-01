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НовостиЭкономика1 ноября 2022 9:23

Госстройнадзор выдал Hyundai разрешение на строительство на месте завода GM в Шушарах

Российское представительство корейского автоконцерна ранее планировало инвестиции в 36 млрд рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ХММР получил разрешение на строительство сборочного цеха в Шушарах.

ХММР получил разрешение на строительство сборочного цеха в Шушарах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) на строительные работы на месте бывшего завода GM в Шушарах. В 2020 году российская «дочка» корейского автоконцерна приобрела площадку под организацию нового производства. С 2023 года здесь планировалось собирать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Инвестиции должны были составить 36 миллиардов рублей.

- В документе речь идет о капитальном строительстве производственного здания площадью 940 тысяч квадратных метров, - пишет «Деловой Петербург».

Разрешение на строительство действует до мая 2024 года.

При этом эксперты отмечают, что ХММР, вероятно, подавал документы на разрешение еще в начале года. После февраля 2022-го концерн заявил о приостановке планов по инвестиции в шушарскую площадку.