Госстройнадзор выдал Hyundai разрешение на строительство на месте завода GM в Шушарах

ХММР получил разрешение на строительство сборочного цеха в Шушарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) на строительные работы на месте бывшего завода GM в Шушарах. В 2020 году российская «дочка» корейского автоконцерна приобрела площадку под организацию нового производства. С 2023 года здесь планировалось собирать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Инвестиции должны были составить 36 миллиардов рублей.

- В документе речь идет о капитальном строительстве производственного здания площадью 940 тысяч квадратных метров, - пишет «Деловой Петербург».

Разрешение на строительство действует до мая 2024 года.

При этом эксперты отмечают, что ХММР, вероятно, подавал документы на разрешение еще в начале года. После февраля 2022-го концерн заявил о приостановке планов по инвестиции в шушарскую площадку.