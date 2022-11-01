Колокольцев наградил полицейского из Петербурга за спасение утопающего ребенка / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил полицейского из Санкт-Петербурга, который спас утопающего ребенка. Торжественная церемония состоялась в преддверии профессионального праздника МВД России. Об этом 1 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Одним из награжденных стал петербургский полицейский – сержант полиции Дмитрий Ходкевич. Он удостоился медали МВД России «За смелость во имя спасения», - рассказали правоохранители.

Вечером в январе этого года трехлетняя девочка каталась на ватрушке возле Невы. Ребенок съехал на лед реки и попал в полынью. Отец девочки попытался вытащить ребенка, но безуспешно. В это время на помощь подоспел полицейский Ходкевич. Ходкевич, обвязав себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед.