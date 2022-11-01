300 новых комплексов контроля скорости заработали на дорогах Петербурга

В Санкт-Петербурге заработали 300 новых комплексов контроля скорости Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 1 ноября 2022 года заработали еще 300 новых комплексов контроля скорости. Фоторадарные установки теперь охватывают почти все районы города. В общей сложности их более 900 штук. Об этом сообщили в городской администрации.

- В следующем году планируем установить порядка 1250 комплексов фотовидеофиксации. Это поможет снизить уровень аварийности и уменьшить количество пострадавших в ДТП, - рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В первую очередь комплексы фиксации скорости устанавливают на тех участках, где больше всего происходит ДТП. В Смольном отмечают, что эта практика позволяет значительно снизить количество аварий, так как водители становятся более внимательными. Кроме того, так ГИБДД ловят гонщиков.