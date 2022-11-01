Сезон «Поющих мостов» завершится в Петербурге в ночь с 3 на 4 ноября

В Петербурге завершается развод "Поющих мостов". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После шести месяцев летне-осеннего сезона в Петербурге завершается сезон «Поющих мостов». Шоу, привлекающее как самих горожан, так и туристов, шло с конца мая, но на зиму вместе с завершением сезона навигации оно уходит на каникулы.

- В ночь с 3 на 4 ноября в 01:10 состоится закрытие сезона «Поющих мостов»: последний раз в этом году Дворцовый мост будет разведен под классическую музыку, - пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что первый раз в нынешнем году мосты под музыкальное сопровождение разводили в ночь с 20 на 21 мая. В качестве аккомпанемента организаторы использовали мелодии Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева и других композиторов.

«Поющие мосты» работали каждые выходные, с субботы на воскресенье. Ближайший уик-энд станет последним.