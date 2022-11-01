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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:49

Противогаз, каску и уникальную гильзу красноармейца обнаружили на болоте в Ленобласти

Рядом в земле лежали шило, ремень и зеркальце
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На болоте в Ленобласти нашли множество личных вещей погибшей красноармейца. Фото: vk.com/id189607870

На болоте в Ленобласти нашли множество личных вещей погибшей красноармейца. Фото: vk.com/id189607870

Множество личных вещей погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев обнаружили на болоте в Ленобласти. Об это пишет online47.ru со ссылкой на командира поискового отряда «Переправа» Дмитрия Рыполова. По словам мужчины, они обнаружили противогаз, каску, шило, ремень, небольшое зеркало и два перочинных ножа, подсумки, патроны, осколки и гильзы. Как рассказывает Рыполов, металлоискатели непрерывно пищат. Сейчас на месте активно идут раскопки. Однако останков бойца пока не нашли.

- Есть разные версии. Возможно, с раненного красноармейца сняли все снаряжение и унесли с передовой, либо его останки растаскали звери. Есть вариант, что он прикопан где-то рядом, - рассуждает поисковик.

Добавим, что специалисты нашли на месте винтовочную гильзу, обмотанную проволокой. Поисковики думают, что внутри нее может быть записка. Находку передадут криминалистам петербургской полиции для изучения.