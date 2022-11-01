Охранник задержан по подозрению в избиении клиента ночного клуба в центре Петербурга

Охранник ночного клуба "вдарил" посетителю и отправил его в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция задержала охранника ночного клуба на улице Ломоносова, которого подозревают в избиении посетителя заведения. По предварительным данным, все произошло в ночь на 31 октября, когда не совсем трезвый мужчина пытался пройти в клуб.

- Охранник ударил потерпевшего по лицу, тот упал и ударился головой от асфальт, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшим оказался 36-летний мужчина. Под утро его госпитализировали в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии. Медики передали сведения в полицию и тем же вечером сотрудниками уголовного розыска был задержан 27-летний подозреваемый.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.