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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 10:59

Охранник задержан по подозрению в избиении клиента ночного клуба в центре Петербурга

ЧП произошло на улице Ломоносова
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Охранник ночного клуба "вдарил" посетителю и отправил его в больницу.

Охранник ночного клуба "вдарил" посетителю и отправил его в больницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция задержала охранника ночного клуба на улице Ломоносова, которого подозревают в избиении посетителя заведения. По предварительным данным, все произошло в ночь на 31 октября, когда не совсем трезвый мужчина пытался пройти в клуб.

- Охранник ударил потерпевшего по лицу, тот упал и ударился головой от асфальт, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшим оказался 36-летний мужчина. Под утро его госпитализировали в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии. Медики передали сведения в полицию и тем же вечером сотрудниками уголовного розыска был задержан 27-летний подозреваемый.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.