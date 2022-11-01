Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 11:17

МЧС предупредило о густом тумане в Петербурге 1 ноября

Видимость окажется менее 500 метров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
МЧС предупредило о тумане в Петербурге 1 ноября

МЧС предупредило о тумане в Петербурге 1 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В некоторых районах Санкт-Петербурга, а также пригороде, утром 1 ноября 2022 года опустился густой туман. Однако, к середине дня он так и не рассеялся. В МЧС Северной столицы предупредили местных жителей, что густая пелена сохранится в течение всего дня.

- 1 ноября в Санкт-Петербурге местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во время тумана горожанам рекомендуют быть осторожнее. Из-за дымки определить настоящее расстояние до объектов сложно, поэтому вероятность ДТП значительно повышается. Пешеходам следует внимательно переходить дороги, а автомобилистам сохранять небольшой скоростной режим.

Также жителям области и пригородов рекомендуют не ходить в лес, так как можно заблудиться.