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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:25

Смольный планирует удвоить темпы ввода в строй школ в Петербурге в ближайшие два года

Об этом заявил губернатор Александр Беглов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге удвоят темпы строительства школ и детсадов.

В Петербурге удвоят темпы строительства школ и детсадов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный намерен вдвое увеличить темпы строительства и ввода в строй школ в Петербурге. Об этом на Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» заявил губернатор Александр Беглов.

- С 2014 года в городе ежегодно сдавалось более трех миллионов квадратных метров жилья. Такие масштабные объемы привели к дефициту детских садов, школ, медицинских учреждений, - отметил глава города на Неве.

После этого в городе была принята программа по приведению к балансу жилых и социальных, транспортных и энергетических объектов. На момент ее начала в Петербурге не хватало 100 школ и 200 детских садов.

С 2019 по 2022 год построено 44 школы и 127 детских садов.

- До конца 2025 года планируем построить, приобрести и получить на безвозмездной основе еще 168 образовательных учреждений - 62 школы и 106 детских садов, - сообщил губернатор.