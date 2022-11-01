Около 120 тысячам жителям Петербурга запретили выезд за границу

Порядка 120 тысяч жителей Петербурга лишены права выезда за границу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге около 120 тысяч жителей лишили права выезда за границу. Из них почти 5,5 тысяч не могут уехать из-за долгов по алиментам. Об этом 1 ноября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Мера эта сохраняет актуальность, несмотря ни на что. Следует учитывать, что это превентивная мера, которая применяется для того, чтобы стимулировать должника исполнить решение суда, - пишет издание со ссылкой на ФССП.

Причем, мера запрета выезда является очень эффективной. Многие горожане сразу же гасят своим задолженности, как только узнают, что им ограничили право на выезд из страны.

Узнать об ограничении теперь можно на портале "Госуслуг". Если в отношении должника действует временное ограничение, на его странице эта информация будет отражена.