С 1 ноября штраф за неправильную парковку во дворе петербуржцы смогут оплатить со скидкой

Штраф за парковку на газоне теперь можно оплатить со скидкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские автомобилисты могут умеренно радоваться. Полученные после 1 ноября штрафы за неправильную парковку во дворе можно будет оплатить со скидкой 50 процентов. Такой механизм действует для части дорожных нарушений, которые фиксирует ГИБДД. Но теперь он распространен и на внутригородские нормы.

- Государственная административно-техническая инспекция согласовала с Минэкономразвития России возможность применения федерального механизма, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

Как и при других дорожных штрафах, льготный период составит 20 дней с момента вынесения постановления о наказании автовладельца.

Напомним, что за парковку на газоне, детской или спортивной площадке, прямо у входной двери дома и т.д. водитель может получить штраф в три-пять тысяч рублей. Если нарушение совершено должностным лицом, то наказание составит от 5000 до 40 000 рублей. Юрлица заплатят от 150 000 до 500 000 рублей.