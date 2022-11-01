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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:35

Шесть пьяных угонщиков задержали в Ленобласти

Все случаи произошли в течение суток
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленинградской области за сутки задержано шестеро пьяных любителей покататься на чужом автомобиле

В Ленинградской области за сутки задержано шестеро пьяных любителей покататься на чужом автомобиле

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции за сутки поймали шестерых пьяных угонщиков, которые взяли чужие машины, чтобы покататься. Все случаи произошли 31 октября 2022 года в разных районах региона. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- Троих пьяных жителей деревни Ям-Тесово в возрасте от 18 до 33 лет задержали за угон автомобиля «ВАЗ-2101» стоимостью 20 тысяч рублей. В тот же день в городе Тихвин задержали пьяного 36-летнего мужчину, который угнал чужой автомобиль «ВАЗ-2109», - сообщили в полиции.

В Луге поймали 22-летнего парня, который угнал «Фольксваген Пассат» из деревни Выбор.

В Лодейном Поле задержали 15-летнего школьника. Пьяный мальчик угнал у своего родственника автомобиль «Шкода Октавиа», чтобы покататься.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.