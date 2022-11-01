Более 3,2 тысяч новых автобусов начнут курсировать в Петербурге до конца года

Петербург повышает транспортную доступность новостроек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С весны 2022 года Санкт-Петербург начал переходить на новую модель транспортного обслуживания. Город отказался от маршруток, на замену им были открыты новые автобусные маршруты, которые охватывают большую часть новых микрорайонов. Об этом 1 ноября 2022 года рассказал губернатор Александр Беглов.

- Петербург перешел на новую модель транспортного обслуживания. Таких масштабных преобразований до сих пор не было. Введены высокие стандарты оказания услуг. Петербургские перевозчики закупают автобусы повышенной комфортности и с современными системами безопасности. Большая часть из них работает на экологически чистом газомоторном топливе, - отметил градоначальник.

Так, до конца текущего года на маршруты выйдут еще более 3,2 тысячи новых, современных и комфортабельных автобусов.

Напомним, что еще город начал строительство линии скоростного трамвая от метро «Купчино» в Шушары, и далее в Славянку.