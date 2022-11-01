Угнанную из автосалона в Петербурге иномарку нашли в Орске

Угнанную в Петербурге иномарку нашли через две недели в Орске. Фото: МВД РФ

Угнанную с парковки петербургского автосалона иномарку нашли спустя две недели в городе Орске Оренбургской области. Сюда машину перегнал 59-летний местный житель. Он уже задержан по подозрению в хищении автомобиля.

- В полицию Приморского района Санкт-Петербурга обратился представитель автосалона с заявлением о том, что в период с 11 по 17 октября с уличной парковки на Богатырском проспекте неизвестный похитил автомобиль стоимостью два миллиона рублей, - сообщает пресс-служба МВД России.

Момент похищения попал на камеры наблюдения. На записи видно, как в темное время суток человек заходит на парковку, спокойно снимает машину с сигнализации и уезжает. Шлагбаум перед ним также свободно поднимается.

Полицейские установили, что иномарку перегнали в Оренбургскую область, где ее и нашли.