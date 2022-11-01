Памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову открыли в Петербурге

В Петербурге открыт памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову / Фото: ОЖД

В Санкт-Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову. Во времена Российской империи он был выдающимся государственным деятелем, благодаря которому железные дороги стали настоящими транспортными артериями, соединившими центр России с Дальним Востоком. Об этом 1 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- Санкт-Петербург и Россия отдают дань уважения одному из лучших министров, великих железнодорожников - Михаилу Ивановичу Хилкову. 10 лет он возглавлял Министерство путей сообщения Российской империи. За это время Россия достигла больших успехов, - отметил губернатор Александр Беглов во время торжественной церемонии открытия памятника.

Монумент расположился на территории Музея железных дорог России.

Отметим, что за годы, пока Хилков возглавлял Министерство путей сообщения, протяженность железных дорог выросла почти вдвое. В том числе, он руководил работами по строительству Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги.