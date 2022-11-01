Контрабанду дисков группы «Кино» пресекли в Петербурге

В Петербурге на таможне задержали диски группы "Кино". Фото: СЗТУ.

Петербургские таможенники пресекли вывоз из России партии компакт-дисков с песнями группы «Кино». Экспортировать их собиралось местное ООО, которое подало декларацию в Северо-Западную электронную таможню. А уже таможенники направили запрос в «Российское Авторское Общество».

- В ответ на запрос организация сообщила, что усматривает признаки контрафактности, а также указывает на нарушение со стороны декларанта исключительных авторских прав на музыкальные произведения, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Учитывая это, таможня возбудила административное дело о нарушение авторских и смежных прав. А Смольнинский суд Петербурга признал ООО, декларировавшее диски «Кино», виновным с назначением штрафа в 30 тысяч рублей и конфискацией самих дисков.