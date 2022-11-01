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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 13:47

Петербуржца оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение на борту самолета

Из-за поступка мужчины вылет рейса задержали почти на 2 часа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пассажира рейса Сочи-Петербург оштрафовали на 54 тысячи рублей за курение в самолете

Пассажира рейса Сочи-Петербург оштрафовали на 54 тысячи рублей за курение в самолете

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал мужчину за курение на борту самолета. Заседание по иску авиакомпании к пассажиру состоялось 1 ноября 2022 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- 29 мая петербуржец сел на самолет Сочи - Санкт-Петербург. Когда воздушное судно уже начало двигаться по взлетной полосе, экипаж заметил мужчину, который курил электронную сигарету, - рассказали в суде.

Другой пассажир подтвердил, что мужчина курил. Кроме того, в кармане кресла был обнаружен окурок. Сам нарушитель тоже не стал отрицать факт курения. В итоге авиакомпания отказала мужчине в полете и вызвала сотрудников полиции, которые сняли его с рейса.

Однако из-за этого инцидента произошла задержка вылета на 1 час 47 минут, а авиакомпания понесла убытки в размере 54 505 рублей 23 копеек.

Суд постановил: мужчина должен возместить этот убыток, а также расходы по оплате госпошлины в размере 1835 рублей.