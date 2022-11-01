Прощание с Майей Пильдес состоится в Петропавловской крепости Петербурга 2 ноября

Прощание с Майей Пильдес состоится в Петропавловской крепости Петербурга Фото: Пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге 31 октября 2022 года скончалась Майя Пильдес, бывший директор гимназии №56. Прощение с одним из лучших педагогов города состоится 2 ноября в Атриуме Петропавловской крепости. Об этом рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- Она была моим другом и моим ориентиром на протяжении многих лет. Ее честность, эта страсть, с которой она всегда защищала интересы детей, и в тоже время постоянная готовность принимать и осмысливать любые новые обстоятельства и сделали фамилию Пильдес образовательным брендом Петербурга, - рассказала Потехина.

Вице-губернатор отметила, что у них с Майей Борисовной было много планов по развитию образования.

Прощание с Пильдес состоится в среду. С 10:00 до 11:45 могут проститься ученики и родители, 12:00 - коллеги и друзья.