Материнский капитал в Петербурге можно будет тратить на обучение в частных школах и детсадах
Фото: Олег ЗОЛОТО
Очередное заседание Законодательного собрания состоится в Петербурге 2 ноября. Депутаты обсудят расширение перечня образовательных организаций, на обучение в которых можно будет потратить материнский капитал.
- Это могут быть не только бюджетные образовательные учреждения, но и те школы и детские сады, которые являются частными и работают как индивидуальные предприниматели, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда», 92.0 FM.
С такой инициативой депутаты выступят для того, чтобы расширить возможности использования материнского капитала.
- На рассмотрении ЗакСа постоянно есть два-три проекта, которые разным образом предлагают расшить перечень целей, на которые может тратиться материнский капитал, и это абсолютно правильно, - добавил депутат.
Решение по этому вопросу будет принято в среду, 2 ноября.