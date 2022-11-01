Материнский капитал в Петербурге можно будет тратить на обучение в частных школах и детсадах Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередное заседание Законодательного собрания состоится в Петербурге 2 ноября. Депутаты обсудят расширение перечня образовательных организаций, на обучение в которых можно будет потратить материнский капитал.

- Это могут быть не только бюджетные образовательные учреждения, но и те школы и детские сады, которые являются частными и работают как индивидуальные предприниматели, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда», 92.0 FM.

С такой инициативой депутаты выступят для того, чтобы расширить возможности использования материнского капитала.

- На рассмотрении ЗакСа постоянно есть два-три проекта, которые разным образом предлагают расшить перечень целей, на которые может тратиться материнский капитал, и это абсолютно правильно, - добавил депутат.

Решение по этому вопросу будет принято в среду, 2 ноября.