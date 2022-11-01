Исторический район в Петродворцовом районе Петербурга получил название Кикенка

Исторический район в Петродворцовом районе получил название Кикенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появился район Кикенка. Это исторический район Петродворцового района города. Постановление о присвоении наименования 1 ноября 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Согласно решению топонимической комиссии, историческому району, расположенному между Санкт-Петербургским шоссе, рекой Кикенкой, Балтийским направлением железной дороги и ручьем Стрелка в поселке Стрельна, присвоено наименование Кикенка по существовавшим здесь с начала XVIII века деревням Большая и Малая Кикенка, которые после стали называться Старая и Новая Кикенка, - рассказали в Смольном.

Помимо этого в городе Петергофе пропала Ленинградская улица. Это наименование было аннулировано в связи с отсутствием проезда на местности.