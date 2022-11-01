Бесплатную юридическую помощь окажут отцам-одиночкам в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На очередном заседании Законодательного собрания, которое состоится в Петербурге 2 ноября, депутаты обсудят возможность оказания бесплатной юридической помощи отцам-одиночкам. Сейчас такая возможность есть только у одиноких матерей.

- Наши коллеги по Законодательному собранию предлагают расширить перечень юридической помощи: добавить туда решение трудовых споров. То есть речь идет о бесплатной юридической помощи, связанной с нарушением трудовых прав отцов, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

Он также отметил, что сейчас беременные женщины и женщины, которые воспитывают детей до трех лет, имеют возможность на получение такой бесплатной помощи, а отцы нет.

- Есть обращения одиноких отцов, которые говорят, что у них есть проблемы с решением трудовых споров. И они не согласны с такими неравенствами. С этим действительно сложно поспорить. А эффективность такого решения покажет статистика через год после вступления закона в силу, - добавил депутат.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.