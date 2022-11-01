Городской суд Петербурга прекратил производство по иску против закона о реновации

Решение принято городским судом Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по административному иску о признании недействующим закона о реновации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, 1 ноября.

- Действие норм, которые были оспорены, приостановлено. Права истцов при этом не затронуты, - говорится в сообщении.

Действие городского закона о комплексном развитии территории было приостановлено до 1 января 2024 года. С такой инициативой в середине сентября выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. А 5 октября соответствующий законопроект был принят в первом чтении на заседании Законодательного собрания Петербурга.

За эти два года планируется обдумать варианты корректировки федерального законодательства и варианты совершенствования регионального законодательства.