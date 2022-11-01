Упавшая на льду пенсионерка из Петербурга отсудила компенсацию у коммунальщиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Петербурга обратилась в прокуратуру после падения на льду. 76-летняя женщина хотела получить компенсацию морального вреда. Прокуратура Центрального района провела проверку.

- Женщина поскользнулась на тротуаре в январе этого года. Тротуар был не убран от снега. Комплексную уборку должно было провести Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Центр», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По результатам проверки надзорного ведомства, подтвердилось, что пожилая петербурженка получила травмы из-за неубранной от снега территории и образовавшейся наледи. Теперь компания выплатит женщине компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.