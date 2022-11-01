Транспортную доступность повысят в новых микрорайонах Петербурга

3200 новых автобусов выйдут на маршруты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге будет повышена транспортная доступность в районах, где много новостроек. За последние 10 лет в новые микрорайоны заселились более миллиона человек. До конца 2022 года на маршрутах появятся 3200 новых автобусов.

- Петербург перешел на новую модель транспортного обслуживания. В городе, в том числе в новых микрорайонах открыто 99 новых автобусных маршрутов, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Для того, чтобы создать и развивать транспортную инфраструктуру в Петербурге, город использует кредиты, средства Фонда национального благосостояния и государственно-частное партнерство.

Напомним, в прошлом году в Петербурге стартовало строительство Широтной магистрали скоростного движения. Завершить первый этап строительства планируется в 2024 году. В дальнейшем будет обеспечен выезд машин в Ленобласть на трассу «Кола».