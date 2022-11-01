Мобилизованным петербуржцам будут помогать, несмотря на завершение частичной мобилизации

Фонд поддержки мобилизованных граждан работает в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фонд поддержки мобилизованных граждан работает в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что частичная мобилизация подошла к концу. Сейчас Фонд контролирует оказание мер поддержки резервистам, на особом контроле держит единовременные выплаты семьям мобилизованных.

- Резервистам, которые призваны по повестке, полагается 100 тысяч рублей, а добровольцам, которые сами обратились в военкомат – 300 тысяч рублей, - отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Напомним, недавно на портале Госуслуг Петербурга появился раздел, в котором содержится информация о мерах социальной поддержки для родственников мобилизованных. Так, детям военнослужащих полагается бесплатное питание в школе, льготный проезд на транспорте.

В дошкольных учреждениях родителей освобождают от оплаты. Кроме этого, детям будут предоставлены бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.