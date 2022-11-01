Расписание пригородных поездов в Ленобласти и Петербурге изменится из-за Дня народного единства

Изменится график движения пригородных поездов
Фото: Олег ЗОЛОТО
Из-за празднования Дня народного единства с 3 по 6 ноября изменится график движения пригородных поездов, которые курсируют по территории Петербурга и Ленобласти.
- Поэтому 3 ноября расписание транспорта будет таким же, как в любую пятницу. 4 и 5 ноября движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы, а 6 ноября – по графику воскресенья, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Таким образом, 5 ноября несколько поездов отменены и уехать в этих направлениях не получится.
Тем не менее, сотрудники РЖД напоминают, что в движении железнодорожного транспорта возможны изменения, поэтому лучше отслеживать расписание на официальном сайте компании.
КОНКРЕТНО:
Московское и Северное направление:
5 ноября 2022г. не будут курсировать:
• поезд № 6051 Будогощь – Дача Долгорукова;
• поезд № 6053 Бабаево – Тихвин;
• поезд № 6015 Тихвин – Дача Долгорукова;
• поезд № 6123/6124 на участке Малукса – Мга.
Финляндское направление:
5 ноября 2022г. не будут курсировать:
• поезд № 6514 Сосново – Санкт-Петербург Финляндский.