Расписание пригородных поездов в Ленобласти и Петербурге изменится из-за Дня народного единства

Изменится график движения пригородных поездов Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за празднования Дня народного единства с 3 по 6 ноября изменится график движения пригородных поездов, которые курсируют по территории Петербурга и Ленобласти.

- Поэтому 3 ноября расписание транспорта будет таким же, как в любую пятницу. 4 и 5 ноября движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы, а 6 ноября – по графику воскресенья, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Таким образом, 5 ноября несколько поездов отменены и уехать в этих направлениях не получится.

Тем не менее, сотрудники РЖД напоминают, что в движении железнодорожного транспорта возможны изменения, поэтому лучше отслеживать расписание на официальном сайте компании.

КОНКРЕТНО:

Московское и Северное направление:

5 ноября 2022г. не будут курсировать:

• поезд № 6051 Будогощь – Дача Долгорукова;

• поезд № 6053 Бабаево – Тихвин;

• поезд № 6015 Тихвин – Дача Долгорукова;

• поезд № 6123/6124 на участке Малукса – Мга.

Финляндское направление:

5 ноября 2022г. не будут курсировать:

• поезд № 6514 Сосново – Санкт-Петербург Финляндский.