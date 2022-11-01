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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 18:48

«Газель» загорелась в Красногвардейском районе Петербурга

В машине находилась мебель
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сообщение о пожаре поступило 1 ноября

Сообщение о пожаре поступило 1 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе вечером 1 ноября загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило 1 ноября в 20:48. ЧП случилось на Малоохтинском проспекте. Загорелся автомобиль «Газель». Некоторые запчасти сгорели, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Спасателям удалось ликвидировать пожар в 21:08. О пострадавших не сообщается. На место происшествия выезжали две пожарных машины. Огонь тушили 10 спасателей МЧС. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в газели находилась мебель.

Напомним, накануне в Оренбургской области нашли иномарку, которая была угнана из автомобильного салона в Петербурге. 59-летний житель Орска задержан. Именно его подозревают в угоне машины.