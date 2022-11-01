«Газель» загорелась в Красногвардейском районе Петербурга

Сообщение о пожаре поступило 1 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе вечером 1 ноября загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило 1 ноября в 20:48. ЧП случилось на Малоохтинском проспекте. Загорелся автомобиль «Газель». Некоторые запчасти сгорели, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Спасателям удалось ликвидировать пожар в 21:08. О пострадавших не сообщается. На место происшествия выезжали две пожарных машины. Огонь тушили 10 спасателей МЧС. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в газели находилась мебель.

Напомним, накануне в Оренбургской области нашли иномарку, которая была угнана из автомобильного салона в Петербурге. 59-летний житель Орска задержан. Именно его подозревают в угоне машины.