Волонтеры ищут 16-летнего парня, пропавшего в Кудрово три дня назад

Парень пропал в Кудрово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

16-летнего парня уже несколько суток ищут в Ленинградской области. Ориентировку разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Молодой человек пропал 30 октября, и с того дня его местоположение не известно.

- Парень 2006 года рождения пропал в городе Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. Он был одет в черную длинную куртку, бежевую водолазку, черные штаны и синие ботинки, - сообщается в паблике «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер» во «ВКонтакте».

Известно, что рост 16-летнего молодого человека – 190 сантиметров. Он нормального телосложения. Волосы черного цвета, а глаза карие. Сейчас волонтеры занимаются поиском добровольцев, чтобы отправиться искать подростка.