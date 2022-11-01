Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 20:16

Ленобласть выделит Петербургу 265 миллионов рублей на выкуп земли под метро в Кудрово

Метро начнут строить в 2023 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Метро в Кудрово начнут строить в 2023 году

Метро в Кудрово начнут строить в 2023 году

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В рамках подготовки к строительству станции метро «Кудрово» Ленобласть перечислит в бюджет Петербурга более 265 миллионов рублей. На эти деньги будут выкуплены участки земли для того, чтобы потом разместить на них наземные элементы станции.

- Соответствующий проект постановления подготовило правительство Ленобласти. Есть план по строительству линии подземки от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово. Информация о нем содержится в пояснительной записке к проекту постановления, - пишет «Деловой Петербург».

В плане предусмотрена передача земельных участков Петербургу для размещения там двух вестибюлей метро, электродепо с рельсовыми и автодорожными подходами и вентиляционных шахт.

Более 265 миллионов рублей потратят на компенсации владельцам, у которых выкупят земли, а также на выплаты собственникам гаражей, которые придется снести. Сам снос боксов тоже будет профинансирован этими деньгами. Метро начнут строить в 2023 году и планируют сдать в 2029 году.