Баскетбольный «Зенит» в Петербурге уступил ЦСКА в рамках Единой лиги

Игра завершилась со счетом 80:85. Фото: пресс-служба "Зенита"

Баскетбольный «Зенит» сыграл с ЦСКА в рамках Единой лиги в Петербурге 1 ноября. Серия из пяти побед завершилась для сине-бело-голубых, потому что игра закончилась со счетом 80:85 в пользу армейцев.

- В этой игре ЦСКА были лучше нас. Мы не были готовы играть, получили много травм. Выиграть не получилось, хотя в конце игры стали играть лучше – как в защите, так и в нападении, появилась моральная устойчивость, но это не помогло, - сказал после матча главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль, слова которого приводит пресс-службе клуба.

На большой перерыв команда уходила со счетом 35:49 в пользу гостей. В третью четверть петербуржцы вышли злыми и стали играть активнее. Но догнать соперников не удалось. Только разрыв сократили с 14 до 10 очков. В напряженном матче победила команда ЦСКА.