Приложение для совместных занятий спортом разработали в Петербурге

Сервис поможет найти партнера и площадку для активностей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице в рамках конкурса «Код Петербурга» придумали мини-приложения для совместных занятий спортом. Сервис назвали «Сетка-Питер». Он поможет организовывать совместные активности и выбирать подходящую площадку для этого.

- Мини-приложение легко использовать. В нем нужно выбрать спортивный интерес, радиус поиска. А алгоритмы самостоятельно подберут партнера для совместного занятия спортом, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Дальше разработчик планирует добавить в сервис интеграции со спортивными мероприятиями и улучшить его рекомендательную систему.

- Конкурс – это хорошая возможность начать стартап при поддержке города и соцсети «ВКонтакте». Часто думал сделать сервис для знакомств. И совместные тренировки мне тоже близки, занимаюсь с друзьями, - рассказал разработчик мини-приложения Ильгиз Мустафин.

Приложение планируется развивать на платформе Mini Apps во ВКонтакте.