Мокрый снег и до минус 2 градусов прогнозируют в Ленобласти в ночь на 2 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 2 ноября будет облачно. Ночью синоптики обещают небольшой дождь, зато днем осадков не ожидается. Переменный ветер подует со скоростью от 2 до 5 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, а днем от +5 до +7, - сообщают синоптики.

В Ленобласти в ночь на 2 ноября тоже пройдут кратковременные дожди, в особенности на востоке региона. Там же синоптики прогнозируют мокрый снег. А вот днем тоже не обойдется без дождя. На область опустится густой туман.

- Скорость переменного ветра от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в ночь – от 0 до +5 градусов, но кое-где будет -2. Днем потеплее: от 2 до 7 градусов со знаком плюс. На востоке региона будет гололедица, - добавили синоптики.