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НовостиОбщество2 ноября 2022 4:52

Без осадков и до +7 градусов обещают в Петербурге в среду, 2 ноября

На город продолжает влиять теплый сектор циклона
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В среду в Петербурге тепло и без дождей.

В среду в Петербурге тепло и без дождей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Теплая для начала ноября погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступившую среду. На город продолжает оказывать влияние циклон, принесший в город дожди и повышение температуры.

- 2 ноября в Петербурге облачно. Днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Утром в Северной столице почти безветренно, отдельные слабые порывы северных направлений практически незаметны. Давление составляет 761 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность после ночного дождя достигает 88 процентов. Температура уже достигла отметки +5,3 градуса.

В четверг облачная и теплая погода сохранится.