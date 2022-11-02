Новогоднюю елку установят на Дворцовой площади в начале декабря

Елку начнут ставить в первые дни декабря, а полностью нарядят к 20 числу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новогодняя елка появится на Дворцовой площади почти за месяц до наступления праздника. Устанавливать дерево, которое, как и в прошлые три года будет живым, начнут уже в начале декабря.

- Предположительно, елку будут устанавливать в период с 5 по 7 декабря, - рассказал «Мойке 78» глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

К 10 декабря будут установлены основные элементы новогоднего городка «основная программа», а завершение оформления вместе с украшением новогодней елки должны завершить к 20 декабря. Тогда Дворцовая площадь приобретет окончательный праздничный вид.

Напомним, что в этом году на ней появится и катальная горка.

Общий монтаж новогоднего убранства начался в Петербурге с 1 ноября.