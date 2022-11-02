Пропавшую 19-летнюю девушку с карими глазами почти месяц ищут в Петербурге

Пропавшую девушку ищут почти месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и волонтеры ищут пропавшую без вести 19-летнюю петербурженку. Красавица с карими глазами бесследно исчезла почти месяц назад и с тех пор о девушке ничего не известно. Жителей Северной столицы просят о помощи.

- Внимание! Помогите найти человека. Анастасия, 19 лет. Город Санкт-Петербург. С 9 октября 2022 года местонахождение неизвестно, - сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Приметы пропавшей: рост 174 сантиметра, плотного телосложения. Волосы темные длинные. Глаза карие. Предположительно была одета в светло-коричневую куртку, синие джинсы и коричневые полусапожки.

Всех, кто может рассказать полезную информацию или знает, где находится девушка, просят звонить по номерам экстренных служб: 02 и 112, а также телефону горячей линии «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52.