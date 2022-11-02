Резкий «гонщик» устроил ДТП на петербургском КАДе

"Гонщик" устроил ДТП на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Неудачливый «гонщик» устроил ДТП на КАДе в Петербурге. Вечером 1 ноября водитель мощного спортивного купе попытался протиснуться между двумя машинами в средней и правой полосе, которые ехали медленнее, чем он. Но не рассчитал расстояния, силы тормозов и еще много чего. В итоге произошла авария, в которой пострадала иномарка и самого горе-гонщика и ни в чем не повинное авто, мирно ехавшее справа.

- ДТП на КАД. Гонщик все-таки не вписался, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сам момент аварии попал на запись видеорегистратора шедшей сзади машины. Эти кадры помогут полиции установить виновника аварии, который на первый взгляд очевиден.

- Носит же таких земля! Проезжала мимо и думала, как они так. А вот так! Когда папка подарил машину вместе с правами, - возмущаются петербуржцы в комментариях.