Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в Кудрово

В Кудрово мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Кудрово в Ленинградской области полиция задержала мигранта за изнасилование ребенка. Днем 1 ноября 2022 года на телефон экстренной службы поступило сообщение о том, что в микрорайоне Новый Оккервиль мужчина напал на девочку и надругался над ней. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сообщалось, что у дома 5 по Областной улице микрорайона Новый Оккервиль в Кудрово неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, - рассказал источник.

Наряд полиции сразу же прибыл на указанное место."По горячим следам" стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мигрант. Мужчину доставили сначала в отделение полиции, а после передали следователю следственного комитета Ленобласти.

Сейчас проводится расследование. По факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.