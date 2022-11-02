Новое культурное пространство «Чайковский—Штраус» откроется в Петербурге

Культурное пространство «Чайковский—Штраус» откроется на Думской улице в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появится новое общественное пространство на Думской улице под названием «Чайковский—Штраус». Это проект, над которым правительство города работает уже больше года. Изначально культурный центр должен был называться просто «Чайковский». Однако 1 ноября 2022 года во время встречи губернатора Александра Беглова с руководителем фестиваля «Чайковский.Спб» появились еще более амбициозные и масштабные идеи. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Новый культурный центр будет называться «Чайковский—Штраус», а его развитием мы займемся вместе с Хансом-Йоахимом Фраем. Мы хотим создать новое культурное пространство в петербургских традициях дружбы и сотрудничества, - отметил Пиотровский.

Сейчас предстоит разработка концепции межкультуроного пространства. Ожидается, что это место станет точкой притяжения музыкантов, учащихся и слушателей.