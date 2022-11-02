На развязке КАД с Пулковским шоссе в Петербурге полностью перекроют съезд в ночь на 3 ноября

На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд в ночь на 3 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На КАД Санкт-Петербурга запланированы новые ограничения движения. Так, в ночь со 2 на 3 ноября 2022 года на развязке трассы в Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд на время работ. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На 68 километре КАД будут проходить работы по монтажу наземного перехода. Поэтому, для обеспечения безопасности рабочих и самих автомобилистов, движение транспорта по съезду с Пулковским шоссе в сторону из Петербурга на внутреннее кольцо КАД будет перекрыто полностью, - сообщили начальник территориального ситуационного центра предприятия Илья Пузыревский.

Специально, чтобы не создавать пробки, работы будут проводиться в ночное время, когда интенсивность дорожного движения минимальна. Так, съезд будет перекрыт с 23 часов 2 ноября до 6 часов утра 3 ноября. Автомобилистов просят быть внимательнее и учитывать эти изменения при планировании поездки.