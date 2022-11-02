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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:03

ЗакС одобрил во втором чтении корректировку бюджета Петербурга на 2022 год

Проект документа устанавливает профицит в размере почти 42 миллиардов рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Депутаты одобрили поправки в бюджет Петербурга.

Депутаты одобрили поправки в бюджет Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания во втором чтении одобрили проект корректировки бюджета на 2022 год. Поправки в основной документ вносил губернатор города. Нынешний вариант финансового документа меняет параметры доходной и расходной частей.

- Поправкой губернатора предлагается увеличить доходную часть городской казны до 1,107 триллиона рублей. Расходную – до 1,066 триллиона. Установить профицит в размере – 41,9 миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Кроме этого, депутаты одобрили и вторую поправку, которой вносятся изменение в распределение финансирования проектов Адресной инвестиционной программы.

В частности, средства снятые со строительства метро перебрасываются на выкуп оборудования у старого «Метростроя», чтобы передать его новому.

Также деньги пойдут на поддержку бизнеса и приобретение медоборудования для петербургских больниц и поликлиник.