Бабушка нашла внука с отравлением и без сознания дома в Петербурге

Отравленного десятиклассника нашли без сознания в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге обнаружили подростка без создания и в состоянии тяжелого отравления. 16-летнего мальчика нашла его бабушка дома рано утром 1 ноября 2022 года. После этого женщина сразу же вызвала скорую помощь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16-летний десятиклассник 1 ноября около шести утра был обнаружен бабушкой без сознания в квартире на улице Маршала Захарова. Рядом лежала бутылка с жидкостью, - рассказал источник.

Прибывшие на место врачи госпитализировали подростка в Детскую больницу №5 имени Филатова. У мальчика диагностировали отравление неизвестным психотропным веществом. Его состояние оценивается как тяжелое. Бутылку, обнаруженную рядом со школьников, отправили на экспертизу.

Также 1 ноября в больницу попала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали из квартиры на Софийской улицы с множественными ранами в области тазобедренного сустава и бедра. Проводится проверка.