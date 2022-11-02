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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:25

Следственный комитет завел уголовное дело после взрыва на газопроводе в Колпино

Предварительная причина ЧП - нарушение при проведении работ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело о лопнувшей трубе газопровода в Колпино.

СК завел дело о лопнувшей трубе газопровода в Колпино.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. Причиной стал взрыв на газопроводе в Колпино.

- По версии следствия, 31 октября на пустыре, расположенном в у дома 28 по улице Севастьянова произошел срыв заглушки на трубе подземного газопровода, которая, повредила продувочную свечу на соседней нитке газопровода, что повлекло за собой выброс (без горения) газовых потоков в атмосферу, - сообщает пресс-служба Следкома.

Поскольку лопнувшая труба была заполнена на время испытаний не газом, а сжатым воздухом, пожара не случилось. Но выброшенными взрывной волной камнями побило больше 30 машин. Местные жители сообщали о выбитых окнах в доме. Люди не пострадали.

Сейчас следователи выясняют, кто виновен в таких результатах испытания трубы на прочность.